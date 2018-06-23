Під Києвом масштабна ДТП: на автодорозі утворився затор

У суботу, 23 червня, поблизу Києва зіткнулися 5 автомобілів. В результаті ДТП на автодорозі Житомир - Київ утворився затор.

Про це повідомляє на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

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"Масштабне ДТП під Києвом: розбиті п'ять автомобілів. Затор. с. Капітанівка по напрямку а/д Житомир - Київ, водій "Нексії" не витримав дистанції", – йдеться в повідомленні.