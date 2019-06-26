Під Києвом на трасі перекинулася фура: затори розтягнулись на 4 кілометри – відео

На трасі М05 Київ – Одеса неподалік села Гребінки перекинулась фура, заблокувавши рух по одній зі смуг. Відтак утворились довжилезні корки.

За даними Google Maps, найбільш ускладнений рух на відстані 4 кілометрів від місця аварії. Ще на 17 кілометрів далі рівень заторів "помаранчевий".

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Координати ДТП

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На місці події працюють правоохоронці. Про постраждалих наразі повідомлень немає.