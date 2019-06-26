12:35
26 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазний російський флешмоб проти Грузії. Образованіє по-путінськи
      Вєсті Кремля
      22:10, 25 червня
      Вєсті. UA: Павуки в банці Кива і Труханов. Нацгвардійські танці під Газманова
      Вєсті.UA
      21:29, 25 червня
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Під Києвом на трасі перекинулася фура: затори розтягнулись на 4 кілометри – відео

      1157 Читать новость на русском
      Фура перекинулась під Києвом
      Фура перекинулась під Києвом / Screenshot

      На трасі М05 Київ – Одеса неподалік села Гребінки перекинулась фура, заблокувавши рух по одній зі смуг. Відтак утворились довжилезні корки.

      За даними Google Maps, найбільш ускладнений рух на відстані 4 кілометрів від місця аварії. Ще на 17 кілометрів далі рівень заторів "помаранчевий". 

      Читайте також: У центрі Запоріжжя вибухнула вантажівка: фото та відео

      Затори через ДТП на трасі Київ – Одеса: фото


      Координати ДТП

      Під Києвом перекинулась фура: відео УНІАН

      На місці події працюють правоохоронці. Про постраждалих наразі повідомлень немає. 

      blog_ava
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні
      28528
      Теги: Поліція Новини Києва Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      сьогодні , 12:23 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      6269
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 12:20 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      28524
      Повернення Росії в ПАРЄ – серйозна поразка України
      сьогодні , 12:00 Повернення Росії в ПАРЄ – серйозна поразка України
      Олексій Чибісов 513
      "Заграница нам поможет": як США займаються деолігархізацією України на прикладі Фірташа
      сьогодні , 08:40 "Заграница нам поможет": як США займаються деолігархізацією України на прикладі Фірташа
      Костянтин Шкабара 1141
      Камамбер, горгонзола і гуцульська бриндзя: як Україні створити свій сирний бренд
      25 червня , 22:00 Камамбер, горгонзола і гуцульська бриндзя: як Україні створити свій сирний бренд
      Блог Медіа 154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук