Під Києвом невідомі з рушниці обстріляли авто мера, – ЗМІ

2 грудня було скоєно замах на Володимира Тимченка, міського голову міста Березань, що на Київщині. Як з’ясували журналісти чиновник їхав за кермом автомобіля автодорогою Березань - Переяслав, однак за деякий час його наздогнали невідомі та здійснили кілька пострілів у авто мера. У підсумку той потрапив до лікарні.

Про це пише "Березанський медіацентр".

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Як нам стало відомо, близько 19:00 Володимир Григорович рухався за кермом авомобіля автодорогою Березань – Переяслав у напрямку сусіднього міста. Вже на території Переяслав-Хмельницького району автомобіль мера наздогнало авто з невідомими особами, з якого вони здійснили два постріли по автомобілю Тимченка, ймовірно, з обрізу мисливської рушниці. Обидва заряди картечі влучили в автівку. На щастя, Володимиру Григоровичу вдалося залишитися неушкодженим та відірватися від переслідувачів,

– зазначають представники видання.

Як розповіли журналістам слідчі з Переяслав-Хмельницького райвідділу поліції, за фактом інциденту було порушено кримінальне провадження – правоохоронці розслідують цю справу як замах на навмисне вбивство, здійснене групою осіб за попередньою змовою із застосуванням вогнепальної зброї. Наразі триває слідство та оперативно-розшукові заходи.

За словами самого Тимченка, зараз він перебуває у лікарні, медики стан його здоров'я як задовільний.

Також міський голова Березані сповістив, що йому відомо, хто є замовником злочину.

Додамо, Тимченко є головою Березані з 25 жовтня 2015 року. На вибори він ішов як самовисуванець.