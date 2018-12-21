11:44
21 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Соліст для Nirvana. Клоуни під куполом Госдуми
      Вєсті Кремля
      23:07, 20 грудня
      Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд
      Вєсті.UA
      21:57, 20 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Під Києвом перекинулась маршрутка: є постраждалі – фото

      318 Читать новость на русском
      Під Києвом перекинулась маршрутка: є постраждалі – фото
      Під Києвом перекинулась маршрутка: є постраждалі – фото / Фото з відкритих джерел

      У п’ятницю, 21 грудня, поблизу села Плюти, що на Київщині, перекинулася маршрутка з пасажирами. Унаслідок цього 8 осіб отримали травми.

      Про це повідомляє поліція Київської області.

      Читайте також: На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП: відео з місця події

      Відомо, що ДТП сталася близько 7 ранку. Крім того, на момент аварії в салоні автобуса перебували 30 людей.

      дтп київ марштрутка
      На Київщині перекинулася маршрутка//Фото: Національна поліція

      Через ожеледицю водій автомобіля "Mercedes-Benz" не впорався з керуванням і допустив перекидання транспорту. За попередніми даними, 8 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, вони доправлені до лікарні,
      – зазначено у повідомленні.

      київ маршрутка дтп
      8 осіб отримали травми внаслідок ДТП//Фото: Національна поліція

      Наразі на місці аварії працюють слідчо-оперативна група та карети швидкої допомоги.

      До слова, наслідки аварії, що сталася ще вранці 20 грудня на Житомирській трасі на виїзді з Києва, до вечора того ж дня ще не вдалося ліквідувати. Зокрема, тут продовжують у величезному заторі стояти машини, навіть пожежні.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Поліція
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Токсична фігура" Злочевського: екс-соратник Януковича за крок від топ-10 українських багатіїв
      сьогодні , 11:00 "Токсична фігура" Злочевського: екс-соратник Януковича за крок від топ-10 українських багатіїв
      Крістіна Бердинських 89
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      20 грудня , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      1
      Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитися
      сьогодні , 10:00 Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитися
      Юлія Турелик 544
      Завдяки президенту: чому Томос може призвести до катастрофи?
      сьогодні , 08:40 Завдяки президенту: чому Томос може призвести до катастрофи?
      Артем Овдієнко 2778
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук