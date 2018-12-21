Під Києвом перекинулась маршрутка: є постраждалі – фото
У п’ятницю, 21 грудня, поблизу села Плюти, що на Київщині, перекинулася маршрутка з пасажирами. Унаслідок цього 8 осіб отримали травми.
Про це повідомляє поліція Київської області.
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Відомо, що ДТП сталася близько 7 ранку. Крім того, на момент аварії в салоні автобуса перебували 30 людей.
На Київщині перекинулася маршрутка//Фото: Національна поліція
Через ожеледицю водій автомобіля "Mercedes-Benz" не впорався з керуванням і допустив перекидання транспорту. За попередніми даними, 8 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, вони доправлені до лікарні,
– зазначено у повідомленні.
8 осіб отримали травми внаслідок ДТП//Фото: Національна поліція
Наразі на місці аварії працюють слідчо-оперативна група та карети швидкої допомоги.
До слова, наслідки аварії, що сталася ще вранці 20 грудня на Житомирській трасі на виїзді з Києва, до вечора того ж дня ще не вдалося ліквідувати. Зокрема, тут продовжують у величезному заторі стояти машини, навіть пожежні.