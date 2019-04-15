Під Києвом перекинулось авто – у водія не було прав, загинула дівчина: фото

Під Києвом перекинувся автомобіль ВАЗ, за кермом якого був 18-ти річний хлопець без водійських прав. Внаслідок аварії він не отримав серйозних ушкоджень. Проте разом із ним у салоні була його неповнолітня дівчина. Їй було 17 років, від отриманих травм вона померла на місці. Триває слідство, винуватцю ДТП загрожує до 8-ми років позбавлення волі.

Інцидент трапився 14 квітня близько 19 вечора у місті Фастів. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на прес-службу ГУНП Київської області.

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Місце інциденту зображене на карті:

Відомо, що 18-ти річний мешканець села Велика Снітинка не впорався з керуванням автомобіля ВАЗ-2106, з'їхав в кювет, де машина перекинулася. Хлопець був тверезий і серйозних травм не отримав.



Водій не впорався з керуванням і машина вилетіла у кювет

Але його 17-ти річна дівчина, яка сиділа на передньому пасажирському сидінні, загинула. Її тіло направили на судмедекспертизу. Саму машину відвезли на майданчик тимчасового утримання.



18-ти річний водій не отримав серйозних травм, але загинула 17-ти річна пасажирка

За даним фактом порушили кримінальну виробництво за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії. Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років з позбавленням водійських прав.