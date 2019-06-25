Під Києвом потонув священник та його маленька донька

У селі Щербаки, що у районі Білої Церкви, в озері знайшли два тіла. Їх знайшов старший син загиблого священника.

Чоловіку було 58 років, а його доньці – 4. Про це повідомляє Інформатор.

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Священник з дружиною та двома дітьми поїхали на машині до затопленого кар'єру, щоб забрати старшого сина додому, який у той час мав відпочивав там з друзями. Чоловік вирішив прогулятися з молодшою донькою, поки коли всі збирають речі. Проте вони довго не поверталися та старший син вирушив на пошуки рідних.

Хлопець помітив батька і молодшу сестру без ознак життя і почав кликати на допомогу. Люди, які відпочивали неподалік, викликали швидку допомогу та витягнули потерпілих з води. Після приїзду медики одразу констатували смерть.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції, патрульної поліції та водолази. Вони шукають свідків та встановлюють причини смерті.