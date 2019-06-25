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      Під Києвом потонув священник та його маленька донька

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      Під Києвом втонув священний
      Під Києвом втонув священний / funtime.kiev.ua

      У селі Щербаки, що у районі Білої Церкви, в озері знайшли два тіла. Їх знайшов старший син загиблого священника.

      Чоловіку було 58 років, а його доньці – 4. Про це повідомляє Інформатор.

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      Священник з дружиною та двома дітьми поїхали на машині до затопленого кар'єру, щоб забрати старшого сина додому, який у той час мав відпочивав там з друзями. Чоловік вирішив прогулятися з молодшою донькою, поки коли всі збирають речі. Проте вони довго не поверталися та старший син вирушив на пошуки рідних.

      Хлопець помітив батька і молодшу сестру без ознак життя і почав кликати на допомогу. Люди, які відпочивали неподалік, викликали швидку допомогу та витягнули потерпілих з води. Після приїзду медики одразу констатували смерть. 

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      На місці події працює слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції, патрульної поліції та водолази. Вони шукають свідків та встановлюють причини смерті.

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Києва
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