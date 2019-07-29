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      Під Києвом пожежа забрала життя двох маленьких дітей

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      У селі Гайшин під Києвом загинуло двоє маленьких дітей
      У селі Гайшин під Києвом загинуло двоє маленьких дітей / Цензор.НЕТ

      Нещасний випадок трапився 29 липня у Переяславському районі Києва. Коли рятувальники прибули на місце події, полум'я повністю охопило дах будинку.

      Пожежа трапилася у селі Гайшин під Києвом приблизно о 10 ранку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. 

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      О 10:37 жителі села зателефонували у пожежну частину для того, аби сповістити про полум'я на приватному житловому будинку. Вони побоювались, там могли перебувати діти. 

      Прибувши за адресою, рятувальники встановили, що дах будинку повністю охоплено полум’ям загальною площею 64 квадратних метрів

      Полум'я остаточно змогли загасити лише о 11:35. Внаслідок пожежі загинули двоє маленьких діток – 2015 та 2017 років народження.

      Жодної інформації про батьків дітей та їх місцеперебування не вказано. 

      Трагічна пожежа під Києвом
      Трагічна пожежа під Києвом у селі Гайшин

      Внаслідок пожежі під Києвом загинули двоє дітей
      Внаслідок пожежі під Києвом загинули двоє дітей
       

      blog_ava
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      Теги: Новини Києва Кримінал Новини криміналу і ДТП Пожежа
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