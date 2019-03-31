20:14
31 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК

      Під Києвом Skoda влетіла в рекламний щит – водій загинув на місці: фото, відео

      686 Читать новость на русском
      Під Києвом Skoda влетіла в рекламний щит – водій загинув на місці: фото, відео
      Під Києвом Skoda влетіла в рекламний щит – водій загинув на місці: фото, відео / Інформатор

      31 березня на виїзді з села Чабани сталася смертельна ДТП. Автомобіль Skoda занесло, внаслідок чого автівка на повній швидкості врізалась у реклаламний щит. У салоні був водій та пасажир. Перший, на жаль, загинув на місці.

      Рятувальники вирізали з салону пасажира. Про це повідомляє Інформатор з місця аварії. Друзі загиблого розповіли, що він разом з другом їхав з села Хотів до Києва.

      Читайте також: У Києві Skoda влетіла в Peugeot, який стояв на "аварійці": фото, відео

      На виїзді з Чабанів чоловік пішов на подвійний обгін і, потрапивши колесом в яму, не впорався з керуванням. Внаслідок чого авто розвернуло та вдарило об щит. Найбільший удар прийняв на себе водій, він помер не приходячи до тями. 

      Дивіться відео з місця ДТП:

      Також серйозно постраждав і пасажир, якого зі спотвореної Skoda вирізали рятувальники. Опісля травмованого пасажира доправили до лікарні, у якій медики борються за його життя.

      За життя постраждалого пасажира борються медики
      За життя постраждалого пасажира борються медики

      На місце смертельного ДТП приїхали багато односельчан загиблого, котрі стверджували, що аварія сталася через погану дорогу. 

      Від отриманих травм 55-ти річний водій загинув на місці
      Від отриманих травм 55-ти річний водій загинув на місці

      Вони кажуть, що водій Skoda потрапив в яму при обгоні, після чого втратив керування. На місці працювали правоохоронці, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

      Читайте також: В Києві повісився чоловік: йому погрожували на роботі

      blog_ava
      Як голосують кандидати у президенти України та політична еліта держави
      сьогодні
      13856
      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия против Украины: если не признает выборы – есть три сценария
      сьогодні , 18:28 Россия против Украины: если не признает выборы – есть три сценария
      Блог Соцмережі 5928
      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      сьогодні , 17:55 Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      4402
      Черговий провал СБУ: як підполковник-зрадник зливав інформацію Росії
      сьогодні , 18:00 Черговий провал СБУ: як підполковник-зрадник зливав інформацію Росії
      Дмитро Гнап 1614
      Факти про президентські вибори-2019: цифри та рекорди
      сьогодні , 16:34 Факти про президентські вибори-2019: цифри та рекорди
      Яніна Ткачук 4161
      Поповнення у лавах ЗСУ – пес Спартанець готовий
      сьогодні , 14:00 Поповнення у лавах ЗСУ – пес Спартанець готовий
      Повернись живим 1538
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук