Під Києвом Skoda влетіла в рекламний щит – водій загинув на місці: фото, відео

31 березня на виїзді з села Чабани сталася смертельна ДТП. Автомобіль Skoda занесло, внаслідок чого автівка на повній швидкості врізалась у реклаламний щит. У салоні був водій та пасажир. Перший, на жаль, загинув на місці.

Рятувальники вирізали з салону пасажира. Про це повідомляє Інформатор з місця аварії. Друзі загиблого розповіли, що він разом з другом їхав з села Хотів до Києва.

Читайте також: У Києві Skoda влетіла в Peugeot, який стояв на "аварійці": фото, відео

На виїзді з Чабанів чоловік пішов на подвійний обгін і, потрапивши колесом в яму, не впорався з керуванням. Внаслідок чого авто розвернуло та вдарило об щит. Найбільший удар прийняв на себе водій, він помер не приходячи до тями.

Дивіться відео з місця ДТП:

Також серйозно постраждав і пасажир, якого зі спотвореної Skoda вирізали рятувальники. Опісля травмованого пасажира доправили до лікарні, у якій медики борються за його життя.



За життя постраждалого пасажира борються медики

На місце смертельного ДТП приїхали багато односельчан загиблого, котрі стверджували, що аварія сталася через погану дорогу.



Від отриманих травм 55-ти річний водій загинув на місці

Вони кажуть, що водій Skoda потрапив в яму при обгоні, після чого втратив керування. На місці працювали правоохоронці, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

Читайте також: В Києві повісився чоловік: йому погрожували на роботі