Під Києвом сталася смертельна ДТП: моторошні фото

У Березані неподалік від Києва на Харківській трасі позашляховик Mercedes врізався в автобус, внаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

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Моторошна ДТП під Києвом на Харківській трасі: у Березані на розвороті "Мерседес" на величезній швидкості врізався в автобус, убивши водія,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позашляховик від сильного удару відлетів на 80 метрів у відбійник.

Також повідомляється, що пасажир і водій Mercedes перебувають у важкому стані. Водія автобуса довело витягувати рятувальникам ДСНС.



У Березані під Києвом сталася смертельна ДТП



Під Києвом внаслідок ДТП загинув водій автобуса



Під Києвом Mercedes врізався в автобус



На Київщині трапилася моторошна аварія