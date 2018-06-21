Під Києвом сталася смертельна ДТП: моторошні фото
У Березані неподалік від Києва на Харківській трасі позашляховик Mercedes врізався в автобус, внаслідок чого загинула одна людина.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
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Моторошна ДТП під Києвом на Харківській трасі: у Березані на розвороті "Мерседес" на величезній швидкості врізався в автобус, убивши водія,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що позашляховик від сильного удару відлетів на 80 метрів у відбійник.
Також повідомляється, що пасажир і водій Mercedes перебувають у важкому стані. Водія автобуса довело витягувати рятувальникам ДСНС.
У Березані під Києвом сталася смертельна ДТП
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