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Під Києвом сталася жахлива ДТП, загинула 10-річна дівчинка: моторошні фото (18+)

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У Борисполі автобус насмерть збив дитину, ще одна - у лікарні
У Борисполі автобус насмерть збив дитину, ще одна - у лікарні / Фото з Facebook

У Борисполі, що на Київщині, автобус збив на пішохідному переході двох дівчаток, які каталися на роликах. У результаті аварії одна з них загинула на місці.

Про це повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович, передає "112 Україна".

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Зазначається, що автобус, який їхав з Чигирина до Києва, збив дівчаток, коли ті на роликах переїжджали дорогу по пішохідному переходу. Одну з них транспорт протягнув за собою близько 30 метрів. Десятирічна дитина загинула на місці аварії, а другу потерпілу госпіталізували у важкому стані.

"Водій знаходиться в поліції. Відкривається кримінальне провадження за статтею 286 ККУ – порушення правил дорожнього руху, що спричинили тяжкі наслідки. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі", – розповів Жукович.


Під Києвом автобус збив двох дівчаток, одна з них загинула


У Борисполі автобус насмерть збив 10-річну дівчинку


Автобус насмерть збив дитину у Борисполі

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Діти Жертви Поліція
Джерело: 24 Канал
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