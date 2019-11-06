Під Києвом стоять пасажирські поїзди: на скільки і чому вони запізнюються
Низка пасажирський поїздів, які прямують до столиці, затримуються у дорозі. Деякі – на годину, інші – на дві відстають від графіку. Потяги не можуть доїхати до Києва через масштабний збій у системі енергопостачання. Річ у тім, що на перегоні Підгірці – Нові-Безрадичі, що на Київщині, невідомі викрали магістральні кабелі.
Залізничники виявили крадіжку обладнання ще вночі, проте досі намагаються розв'язати проблему. Тим часом в дорозі вже затримались щонайменше 4 міжміські потяги та декілька приміських електричок. Про ситуацію інформують у пресслужбі Укрзалізниці.
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Які потяги затримуються?
- Потяг № 11 Новоолексіївка – Київ на 50 хвилин;
- Потяг № 103 Маріуполь – Київ на 2 години;
- Поїзд №9/10 Маріуполь – Київ – вже прибув із затримкою на 2 години;
- Поїзд № 80 Дніпро – Київ – вже прибув із затримкою на 2 години.
Укрзалізниця просить вибачення у пасажирів за незручності. Актуальний час прибуття поїздів можна уточнити на вокзалах та станціях,
– мовиться у повідомленні.
Наразі залізничники здійснюють відновні роботи на дільниці, щоб забезпечити рух поїздів відповідно до графіка.Про крадіжку обладнання вже повідомили поліцію.