Під Києвом таємничо зникли громадяни Казахстану: у поліції підозрюють, що їх вбили

Дорогою до аеропорту "Бориспіль", що під Києвом, зникли чоловік і жінка. Вони є громадянами Казахстану. Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Правоохоронцям про зникнення повідомила знайома чоловіка. Жінка розповіла, що вони мали вилетіти з аеропорту "Бориспіль" додому до Казахстану. Щоправда, на літак так і не сіли та на телефонні дзвінки не відповідають, передає пресслужба Нацполіції Києва.

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Мовиться про 35-річного Дениса Булгакова та 23-річну Ксенію Шокарєву.

Чоловік має такі прикмети:

на вигляд 35 – 37 років,

середня тілобудова,

зріст – 170 – 175 сантиметрів,

карі очі,

коротке чорне волосся,

був одягненим в чорну куртку та сині джинси,

з собою мав дві великі валізи жовтого та синього кольору.



Зниклий в Україні громадянин Казахстану Денис Булгаков

Прикмети дівични:

на вигляд 23 – 25 років,

худорлява тілобудова,

зріст – 170 снатиметрів,

обличчя – овальне,

карі очі,

волосся – довге, темного кольору;

була одягненою в чорну куртку та джинси синього кольору,

з собою мала рюкзак бежевого кольору.



Зникла в Україні громадянка Казахстану Ксенія Шокарєва

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що громадяни Казахстану виселились із готелю у Подільському районі столиці та на таксі виїхали у напрямку аеропорту "Бориспіль". Згодом таксист поліцейським розповів, що його пасажири вийшли на зупинці громадського транспорту в селищі Гора Бориспільського району.

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Наразі працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи. Зокрема, правоохоронці намагаються дізнатися будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування безвісти зниклих.

Звертаємось до громадян, хто має інформацію про місце перебування зазначених осіб, повідомити до чергової частини Подільського управління поліції за цілодобовими номерами: (044) 425-24-34 або 102,

– додають у поліції.