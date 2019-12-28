Під Києвом таємничо зникли громадяни Казахстану: у поліції підозрюють, що їх вбили
Дорогою до аеропорту "Бориспіль", що під Києвом, зникли чоловік і жінка. Вони є громадянами Казахстану. Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
Правоохоронцям про зникнення повідомила знайома чоловіка. Жінка розповіла, що вони мали вилетіти з аеропорту "Бориспіль" додому до Казахстану. Щоправда, на літак так і не сіли та на телефонні дзвінки не відповідають, передає пресслужба Нацполіції Києва.
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Мовиться про 35-річного Дениса Булгакова та 23-річну Ксенію Шокарєву.
Чоловік має такі прикмети:
- на вигляд 35 – 37 років,
- середня тілобудова,
- зріст – 170 – 175 сантиметрів,
- карі очі,
- коротке чорне волосся,
- був одягненим в чорну куртку та сині джинси,
- з собою мав дві великі валізи жовтого та синього кольору.
Зниклий в Україні громадянин Казахстану Денис Булгаков
Прикмети дівични:
- на вигляд 23 – 25 років,
- худорлява тілобудова,
- зріст – 170 снатиметрів,
- обличчя – овальне,
- карі очі,
- волосся – довге, темного кольору;
- була одягненою в чорну куртку та джинси синього кольору,
- з собою мала рюкзак бежевого кольору.
Зникла в Україні громадянка Казахстану Ксенія Шокарєва
Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що громадяни Казахстану виселились із готелю у Подільському районі столиці та на таксі виїхали у напрямку аеропорту "Бориспіль". Згодом таксист поліцейським розповів, що його пасажири вийшли на зупинці громадського транспорту в селищі Гора Бориспільського району.
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Наразі працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи. Зокрема, правоохоронці намагаються дізнатися будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування безвісти зниклих.
Звертаємось до громадян, хто має інформацію про місце перебування зазначених осіб, повідомити до чергової частини Подільського управління поліції за цілодобовими номерами: (044) 425-24-34 або 102,
– додають у поліції.