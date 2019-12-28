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      Під Києвом таємничо зникли громадяни Казахстану: у поліції підозрюють, що їх вбили

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      Дорогою до Борисполя зникли двоє громадян Казахстану: поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство / Пресслужба Укравтодору

      Дорогою до аеропорту "Бориспіль", що під Києвом, зникли чоловік і жінка. Вони є громадянами Казахстану. Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

      Правоохоронцям про зникнення повідомила знайома чоловіка. Жінка розповіла, що вони мали вилетіти з аеропорту "Бориспіль" додому до Казахстану. Щоправда, на літак так і не сіли та на телефонні дзвінки не відповідають,  передає пресслужба Нацполіції Києва.

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      Мовиться про 35-річного Дениса Булгакова та 23-річну Ксенію Шокарєву. 

      Чоловік має такі прикмети: 

      • на вигляд 35 – 37 років,
      • середня тілобудова,
      • зріст – 170 – 175 сантиметрів,
      • карі очі,
      • коротке чорне волосся,
      • був одягненим в чорну куртку та сині джинси,
      • з собою мав дві великі валізи жовтого та синього кольору.

      Казахстан, зникнення, поліція, чоловік, жінка, Денис Булгаков
      Зниклий в Україні громадянин Казахстану Денис Булгаков

      Прикмети дівични: 

      • на вигляд 23 – 25 років,
      • худорлява тілобудова,
      • зріст – 170 снатиметрів,
      • обличчя – овальне,
      • карі очі,
      • волосся – довге, темного кольору;
      • була одягненою в чорну куртку та джинси синього кольору,
      • з собою мала рюкзак бежевого кольору.


      Зникла в Україні громадянка Казахстану Ксенія Шокарєва  

      Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що громадяни Казахстану виселились із готелю у Подільському районі столиці та на таксі виїхали у напрямку аеропорту "Бориспіль". Згодом таксист поліцейським розповів, що його пасажири вийшли на зупинці громадського транспорту в селищі Гора Бориспільського району.

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      Наразі працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи. Зокрема, правоохоронці намагаються дізнатися будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування безвісти зниклих.

      Звертаємось до громадян, хто має інформацію про місце перебування зазначених осіб, повідомити до чергової частини Подільського управління поліції за цілодобовими номерами: (044) 425-24-34 або 102,
      – додають у поліції. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Києва Новини Борисполя Новини Казахстану Кримінальні новини Поліція
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