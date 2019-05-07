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      Під Києвом у пожежі загинула п'ятирічна дівчинка: фото

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      Під Києвом у пожежі загинула п'ятирічна дівчинка
      Під Києвом у пожежі загинула п'ятирічна дівчинка / Unsplash

      У місті Ірпінь, що у Київській області сталася трагедія. В результаті пожежі у приватному будинку маленька дівчинка отруїлася чадним газом. На жаль, медикам не вдалось врятувати дитину, вона загинула у кареті швидкої допомоги.

      Трагедія сталася напередодні, 6 травня. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу Національної поліції в Київській області.

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      Отримавши повідомлення про загорання, на місце прибули рятувальники, бригада медиків і слідчо-оперативна група. З пожежі співробітники ГСЧС витягли п'ятирічну дівчинку без свідомості. На жаль, під час реанімації в кареті швидкої допомоги дитина загинула. За словами медиків, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

      Місце події із зображенням на карті:

      Як пізніше повідомив дідусь, який наглядав за онукою, він вийшов у двір будинку разом з іншим онуком. Через деякий час він побачив, що з будинку йде дим, а всередині палає вогонь. Він відразу ж викликав пожежників. На жаль, дівчинка була незрячою, тому не змогла самостійно залишити приміщення.

      В результаті пожежі повністю знищена кімната на другому поверсі, в якій виникла пожежа і перебувала дівчинка. На даний момент на місці працює лабораторія ГСЧС і слідча група. Робочою версією виникнення пожежі вважається коротке замикання.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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