Під Києвом у пожежі загинула п'ятирічна дівчинка: фото

У місті Ірпінь, що у Київській області сталася трагедія. В результаті пожежі у приватному будинку маленька дівчинка отруїлася чадним газом. На жаль, медикам не вдалось врятувати дитину, вона загинула у кареті швидкої допомоги.

Трагедія сталася напередодні, 6 травня. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу Національної поліції в Київській області.

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Отримавши повідомлення про загорання, на місце прибули рятувальники, бригада медиків і слідчо-оперативна група. З пожежі співробітники ГСЧС витягли п'ятирічну дівчинку без свідомості. На жаль, під час реанімації в кареті швидкої допомоги дитина загинула. За словами медиків, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

Місце події із зображенням на карті:

Як пізніше повідомив дідусь, який наглядав за онукою, він вийшов у двір будинку разом з іншим онуком. Через деякий час він побачив, що з будинку йде дим, а всередині палає вогонь. Він відразу ж викликав пожежників. На жаль, дівчинка була незрячою, тому не змогла самостійно залишити приміщення.

В результаті пожежі повністю знищена кімната на другому поверсі, в якій виникла пожежа і перебувала дівчинка. На даний момент на місці працює лабораторія ГСЧС і слідча група. Робочою версією виникнення пожежі вважається коротке замикання.