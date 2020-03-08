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      Під Києвом вантажівка вщент розтрощила легковик: троє загиблих – моторошні фото та відео

      - Читать новость на русском
      Аварія під Києвом / Фото "Інформатор"

      Страшна автотроща трапилася на дорозі Бориспіль – Баришівка під Києвом ввечері 7 березня. Водій легкового автомобіля Peugeot 307 не надав переваги в русі вантажівці. Відтак сталося карколомне зіткнення, в результаті якого іномарку повністю зім’яло. Усі її пасажири загинули.

      За кермом легковика перебувала 26-річна киянка, її пасажири – 32-річний житель Львівщини та 34-річний уродженець Донецької області. Усі вони загинули від удару миттєво. Про це інформує пресслужба Нацполіції Київської області.

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      Тіла трьох загиблих доправили на судмедекспертизу. Водій вантажівки залишився неушкодженим.


      Все, що залишилось від легковика / Фото "Інформатор"

      Момент аварії: відео "Інформатора"

      Уламки автомобіля та вантажівку вилучили як речові докази. За фактом ДТП правоохоронці вже порушили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки". Триває слідство.


      Від удару вантажівку перевернуло на бік / Фото "Інформатор"


      Працівники ДСНС біля вантажівки / Фото пресслужба Нацполіції Київської області


      Аварія на трасі Бориспіль – Баришівка / Фото пресслужба Нацполіції Київської області
       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Жертви Новини Києва Аварії та ДТП
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