У Броварах, що під Києвом, відкрили пекарню, де працюватимуть люди із синдромом Дауна. І поки у світі це поширена практика, в Україні таких одиниці.

Ідея відкрити соціально корисний бізнес прийшла батькам сонячного хлопчика. Зрозумівши, що в майбутньому їхньому сину буде ніде працювати, вирішили самостійно створити робоче місце для нього та його однокласників.

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Вони мали нагоду поїхати на батьківщину матері у Нідерланди, де їм було б простіше влаштувати сина у житті, вирішили запозичити тамтешній досвід і створити умови тут, на Київщині. У голландському навчальному центрі викупили спеціальне обладнання. Тепер навчають дітей тут.

Зараз вони приїжджають стажуватися один раз 2 тижні в пекарню, як тільки вони закінчать школу, повинні перейти вже на робочі місця в кафе. Будуть офіціанти, будуть працювати на кухні, і прибиральниками, тобто буде ротація між ними,

– розповів засновник пекарні Андрій Василенко.

Кафе планують відкрити вже наступного року, і вже тоді працевлаштувати туди першого дорослого з синдромом дауна.