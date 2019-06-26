Під Києвом водій втратив керування автомобілем: постраждали діти

У Васильківському районі Київської області сталася аварія, внаслідок якої троє осіб госпіталізували і одна потрапила у реанімацію.

У той час, коли автомобіль Toyota Prado з матір'ю і двома її дітьми 8 та 12 років стояв на узбіччі,в них врізався Citroen. 26-річний водій Citroen перевищив швидкість і не впорався з керуванням автомобіля. Про це повідомляє Информатор.

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І внаслідок цього жінка з дітьми потрапили до лікарні, одна з дітей в реанімації.

Обласна поліція відкрила кримінальну справу за статтею 286, у якій йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.



ДТП під Києвом