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      Під Києвом здійнялася масштабна пожежа на птахофабриці: дим дійшов до столиці

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      Пожежа на птахофабриці під Києвом
      Пожежа на птахофабриці під Києвом / 24 канал

      Під Васильковом, що на Київщині, здійнялася масштабна пожежа на птахофабриці. Стовби густого, чорного диму було видно аж у Києві. Наразі рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

      Відомо, що пожежа здійнялася ввечері, 7 серпня, в одному з ангарів птахофабрики, повідомили у "Київ Оперативний". Точну причину загоряння наразі встановлюють.

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      До ліквідації пожежі залучили сім одиниць техніки та 30 пожежників. Вогнеборцям вдалось приборкати пожежу за декілька годин.


      Пожежа на птахофабриці під Києвом

      На щастя, постраждалих від пожежі немає. Ангар, що зайнявся, був порожній.

      Дивіться відео: під Києвом палає птахофабрика

      Очевидці зафільмували величезні стовпи диму: дивіться відео

       

      До слова, це вже друга пожежа на Васильківській птахофабриці цього літа, аналогічна ситуація сталася 4 червня. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Пожежа Надзвичайні ситуації Новини Києва ДСНС
      Джерело: 24 канал
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