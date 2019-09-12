Під Києвом згоріли 3 будинки та 5 авто через підпал трави: шокуючі фото

У селі Любимівка, що у Вишгородському районі, внаслідок паління трави згоріли три будинки, п'ять авто, три гаражі та трактор.

За даними поліції, винуватцем загоряння став 42-річний місцевий житель, який спалював суху траву на своїй ділянці.

До слова: За 50 кілометрів від Чорнобиля горить лісова підстилка: пожежу гасить авіація

Вогонь швидко перекинувся до сусідів і охопив понад півтисячі квадратних метрів. Наразі на винуватця відкрили кримінальне провадження.



Наслідки підпалу трави під Києвом

Окрім звичайного штрафу чоловік може на три роки сісти за ґрати. На щастя, в результаті пожежі обійшлось без загиблих, а от чи відновлюватиме винуватець житла сусідам своїм коштом встановить суд.



В результаті пожежі згоріли три будинки