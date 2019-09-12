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      Під Києвом згоріли 3 будинки та 5 авто через підпал трави: шокуючі фото

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      Пожежа на Київщині
      Пожежа на Київщині / Нацполіція

      У селі Любимівка, що у Вишгородському районі, внаслідок паління трави згоріли три будинки, п'ять авто, три гаражі та трактор.

      За даними поліції, винуватцем загоряння став 42-річний місцевий житель, який спалював суху траву на своїй ділянці.

      До слова: За 50 кілометрів від Чорнобиля горить лісова підстилка: пожежу гасить авіація

      Вогонь швидко перекинувся до сусідів і охопив понад півтисячі квадратних метрів. Наразі на винуватця відкрили кримінальне провадження.

      пожежа києва
      Наслідки підпалу трави під Києвом

      Окрім звичайного штрафу чоловік може на три роки сісти за ґрати. На щастя, в результаті пожежі обійшлось без загиблих, а от чи відновлюватиме винуватець житла сусідам своїм коштом встановить суд.

      трава підпал
      В результаті пожежі згоріли три будинки

      підпал трави
      На винуватця відкрили кримінальне провадження

      blog_ava
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      Теги: Новини України Пожежа Новини Києва Поліція
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