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      Під Києвом зі ставка дістали тіло чоловіка: фото

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      Під Києвом зі ставка дістали тіло чоловіка
      Під Києвом зі ставка дістали тіло чоловіка / Rbc.ua

      Під Києвом зі ставка дістали тіло чоловіка. Пошуками займалися співробітники водолазно-рятувального відділення. Деталі інциденту встановлюють правоохоронці.

      Інцидент трапився у селі Дмитрівка, у ставку біля вулиці Нової. Правоохоронці встановили, що померлий був 1988-го року народження, тобто йому був лише 31 рік. Про це повідомляє Інформатор.

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      Повідомлення про те, що в селі Дмитрівка втонула людина, надійшло у диспетчерську службу Києво-Святошинського району. 

      Дивіться місце події із зображенням на карті:

      Водолазно-рятувальна служба прибула до ставка біля вулиці Новій. З води вони дістали тіло 31-но річного чоловіка. Деталі трагічного випадку встановлюють правоохоронці.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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