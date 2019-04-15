Під Києвом знайшли труп чоловіка з ознаками насильницької смерті

У селі Гатне Києво-Святошинського району сварка між двома місцевими жителями завершилася вбивством. Знаряддям злочину став металевий куток. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Інцидент трапився у недобудованому будинку. Чоловіка затримали, йому загрожує покарання до 15-ти років позбавлення волі.

Злочин стався 3 квітня, коли двоє мешканців села зустрілися в приміщенні недобудови. Правоохоронці підозрюють в скоєнні злочину 37-ми річного чоловіка. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури області.

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Один з них, 37-ми річний чоловік, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок сварки він завдав своєму знайомому два удари металевим куточком по голові. Ці удари стали смертельними для 60-ти річного чоловіка.

Правоохоронці затримали чоловіка і повідомили про підозру у вчиненні злочину. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Саме така санкція передбачена частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

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