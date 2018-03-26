Під консульство Росії несуть квіти та іграшки

У Харкові до російського консульства люди несуть квіти та іграшки. До іграшкових ведмедиків прикріплюють записки зі словами "Щиро співчуваємо. Кемерово, ми з тобою".

До консульства йдуть і українці, і росіяни. На самій будівлі приспущений прапор Російської Федерації. Люди, що приходять, небагатослівні. Більшість каже, що коли гинуть діти, трагедія не має національності.

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"Я думаю, що ще квітів принесуть, ще люди з роботи підійдуть. Ще не всі люди про це знають, не всі чули. Думаю, що квітів буде більше", – переконана росіянка Ірина.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.



За попередніми даними, кількість жертв пожежі сягла 64 осіб.