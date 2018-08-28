Під Львовом легковик виїхав на зустрічну та зіштовхнувся з вантажівкою: водій загинув
У вівторок, 28 серпня, у Винниках, що на Львівщині, легковик Hyundai зіштовхнувся з вантажівкою DAF. В результаті аварії водій легковика загинув.
Про це повідомила прес-служба поліції у Львівській області.
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Як зазначили в поліції, водієм легковика був 35-річний киянин. Він не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з вантажівкою DAF, якою керував 49-річний чоловік.
На Львівщині легковик зіштовхнувся з вантажівкою
Внаслідок отриманих травм водій легковика загинув у кареті швидкої допомоги.
Водій легковика виїхав на зустрічну смугу
Нині правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, вночі 28 серпня у Києві одразу 7 автівок зіштовхнулись на проспекті Перемоги. Іномарки наздогнали одна одну через недотримання дистанції під час руху та перевищення швидкості. Одна з водіїв постраждала.