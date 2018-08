Під Львовом відгримів Zaxidfest – свято, що завжди з тобою

Цьогорічний ювілейний Zaxidfest проходив 24-26 серпня, гурти з усіх куточків України, Європи і США відгриміли важкими рифами, басами і семплами для найщасливішої публіки. І ніщо не могло стати на заваді єднанню – ні холод, ні дощ, ні шквальний вітер.

День 0

Перші тусовщики прибули ще вранці 23 серпня, і почали паті в режимі нон-стоп. У фестивальному наметовому містечку завжди триває абсолютно особливе життя: на численних вогнищах тут готують шашлик, мівіну, чай, вівсянку, дружба тут заводиться за хвилину, кохання – за дві. Щоправда, наступного ранку ніхто не дасть гарантії, що ваш новий друг вас впізнає. Але нічого – буде ще вечір, нове вогнище, нова гітара і нова дружба.

Саме за цією атмосферою з’їжджаються на Zaxidfest "музичні паломники". Ну й, звісно, за виступами іменитих гуртів. Загалом, гуртів на цьогорічному фестивалі було значно менше, ніж у попередні два роки. Оголошені імена були досить гучними: Bullet for my Valentine, Sepultura, Guano Apes, Adam Gontier (екс-фронтмен Three Days Graсe).

Однак анонсована програма біганини між сценами, щоб встигнути на всі свої улюблені гурти, не передбачала. Це викликало чималеньке обурення в соцмережах – Захід-people погрожував навіть не їхати на фестиваль, порушивши фестивальну традицію свого літа.



Вхід на фестиваль Zaxidfest2018

Нарікали й на скасування улюбленого всіма "нульового дня" (який потім таки повернули), і на відсутність гучних імен у перший, безкоштовний, день. Але атмосфера цьогорічного фестивалю була і справді відмінною – звертати увагу на недоліки зовсім не хотілося.



Наметове містечко Zaxidfest

День 1

Безкоштовний вхід на День незалежності приніс на фестиваль цілу хвилю не зовсім стандарних відвідувачів – гламурних дівчаток, які потім весело "ковбасилися" під Detach. Ідея безкоштовного дня сподобалася своєю соціальністю, та й посмішки на обличчях в усіх відвідувачів цього дня були справді щасливими. Багато людей приїхали з дітьми, у вишиванках з нагоди свята. А над фестом розкинулася веселка і всі спішили заселфитись із нею.



Веселка над Zaxidfest

Але коли сцени переповнилися і "безбраслетних" відвідувачів перестали пускати, на вході зібралося чимало чоловіків, які "чисто по-пацанськи" просили охоронців зайти.



На Zaxidfest не важливо, скільки тобі років)

У перший день на трьох сценах виступали 5 Vymir, Detach, O.Torvald, Брем Стокер, Whatafunk. Під ліричний метал від Detach танцювали діти, дорослі, металісти, неформали і фестивальні фріки. Потім натовп пішов слухати АННУ. Українські альтернативники стали більш електронними, грали й новеньке, і старі треки, на яких зросло щонайменше одне покоління фестивальників.



Перший дощ

Хедлайнерами цього дня були учасники минулорічного "Євробачення" O.Torvald. Гурт виступав на годину довше, ніж було заплановано програмою – за словами організаторів, хлопці зібралися у творчу відпустку, тож ніяк не хотіли відпускати публіку.



Фестивальники на Zaxidfest2018

А далі – ніч в наметовому містечку. Якщо вдень у кафешках біля табору – гамір, їжа, пиво, то вночі тут імпровізована дискотека, над наметовим лунає Linkin Park та As lay dying, слем, мош, харкорденсінг.



Виступ Detach

Втомлені денними концертами, алкоголем і безсонням (в наметовому вночі дуже шумно) фестивальники не здаються – вони приїхали сюди веселитися на всі сто.



Брем Стокер

2 день

Вдень фестивальники розбрідаються хто куди. Біля магазину в Родатичах зібралася черга з осіб тридцяти, і це тільки на вулиці. Інші вже штурмують магазин зсередини, скуповують різний необхідний тусовщикам крам: пиво, цигарки, дощовики, сміттєві пакети, коли дощовики закінчуються.



Zaxidfest

Поїсти можна й на самому фестивалі. Асортимент у кафешках: картопля, ковбаски, хот-доги і бургери. З мінусів – вегетаріанської їжі знайти майже неможливо.



Zaxidfest

У суботу настрій фестивальників трохи підмочив дощ – почав іти ще вранці, а потім ввечері поливав тих, хто прийшов слухати Тартак. Але Захід-люди все одно танцювали, бо це їхнє свято. Українські репкорщики виступали з новим альбомом "Антартактида. Частина друга". Кілька старих хітів шанувальникам теж дісталося – після "Нашого літа" навіть перестав іти дощ.



Zaxidfest, другий день

Вночі на головній сцені виступав ліричний Адам Гонтьє з акустичною програмою, і над Західфестом лунали старі-добрі Pain, Animal I have become і I hate everything about you.

Найстійкіші залишалися чекати на Tommy Cash. Естонський репер затримувався через несправність літака, про що повідомили організатори. Однак Томмі добрався-таки до Західфесту й вийшов на сцену з майже тригодинною затримкою. І ввів у транс своїм епатажним шоу всіх сміливців, які залишилися на нього чекати.



Zaxidfest

А в наметовому містечку вночі хтось читає Шекспіра з телефону, над лісом лунає крик "Бухой вагон" – 70 шаленців із Дніпра знову приїхали на фест, арендувавши для цього цілий вагон "Укрзалізниці". Хтось привіз із собою скрипку, і вона, подружившись з гітарою, плакала у мокрому лісі. Під гітару співаються всі метал-хіти останніх ста років, і нерідко виникають суперечки, що буде лунати наступним. Але жодних конфліктів, хоча тут десятки тисяч "п’яних, молодих і злих" – бо на Західфесті панує неймовірне добро, мир і любов.



Вільні обійми на Zaxidfest

День 3

Дощ йшов, проте настрій залишався тусовочним. Наметове завмерло в очікуванні хедлайнерів останнього дня. Хтось чекав на Sepultura, інші – на Bullet for my Valentine. Допивався останній алкоголь, Захід-люди, ховаючись під дощовиками, потихеньку сходилися до сцен.



Небо над Zaxidfest

Чимало народу зібрали Сергій Міхалок і "Ляпіс-98". Молодь, хоча й не зростала на "Яблонях" та "Ау", любить білорусів усім серцем. Тут були і танці, і мошпіт, і заборонені правилами фестивалю фаєри. Класики металу Sepultura також розірвали фанатів своїм якісним саундом. А ближче до півночі над Західфестом почала відбуватися магія – фанати готувалися зустрічати своїх улюблених "Булетів".

Bullet for my Valentine – це чіткий саунд, професіоналізм і емоції, які не залишають навіть через десяток років любові публіки до британських металкорщиків. Втома, дощ, четвертий день фестивалю – яка різниця, якщо зі сцени лунає Tears don’t fall. Катарсис від "Булетів" став крапкою Zaxidfest-2018.



Головна сцена Західфесту

А потім була сільська дискотека від Курган&Агрегат, частина ж фестивальників терміново пакувала наплічники й залишала ліс – пора повертатися до "дорослого" життя. Zaxidfest закінчився. Але ми залишаємося такими, як є, тому побачимося наступного року.