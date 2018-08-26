Під Макіївкою п'яні бойовики потрапили у смертельну аварію: блогер показав фото

У ніч на неділю, 26 серпня, в окупованій Макіївці на Донеччині п’яні проросійські бойовики потрапили в аварію на нерегульованому залізничному переїзді на вулиці Кірова. Внаслідок ДТП загинули 2 чоловіків, які воювали на стороні російських окупаційних сил.

Про це в Twitter написав блогер під ніком Necro Mancer.

"Це треба ж було потрапити під залізничний потяг за нинішнього навантаження. До початку комендантської години поспішали встигнути, чи що", – написав блогер.

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Згідно з повідомленням "поліції" проросійських бойовиків Донеччини, у мотоциклі, який потрапив під вантажний потяг, перебували 3 людей: 2 чоловіків і дівчина. Обидва чоловіки загинули, дівчина перебуває в лікарні у важкому стані.