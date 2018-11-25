Під Москвою спалахнув ринок: з'явилися фото та відео
У російському місті Балашиха, що в Московській області, сталася масштабна пожежа на місцевому ринку будівельних матеріалів. Полум'я встигло охопити площу 1200 квадратних метрів.
Про це повідомляють місцеві російські ЗМІ.
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Очевидці зазначають, що стовп полум'я і густого чорного диму піднімається на кілька десятків метрів – його добре видно навіть здалеку.
Під Москвою загорівся ринок із будівельними матеріалами/ Джерело: news-r.ru
Стовп диму видно здалеку/ Джерело: news-r.ru
У головному управлінні МНС у Московській області зазначають, що вогонь намагаються загасити 5 пожежних машин та 20 рятувальників.
Згодом у російському МНС повідомили, що пожежу вдалося локалізувати на площі 1200 квадратних метрів. Місцеві рятувальники запевняють, що "ніяких проблем немає".
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