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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Під Москвою стався обвал на заводі: з-під уламків будівлі дістали тіло, є постраждалі

      81 Читать новость на русском
      У Росії на заводі обвалився дах:
      У Росії на заводі обвалився дах: / Mash

      У російському місті Дзержинський, що під Москвою, на заводі обвалився дах. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще троє людей постраждали.

      Про це пише агентство "ТАСС".

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      "Під завалами виявлено тіло одного загиблого. Роботи на місці події тривають", – зазначили рятувальники.

      В екстренній службі попередили, що під завалами можуть перебувати ще четверо людей.

      За інформацією ГУ МНС по Московській області, аварія сталась на одному із заводів на території ТОВ "Техно Груп", який виробляє обладнання для систем вентиляції. 

      Одна з версій обвалу – накопичення великої кількості снігу на даху. 

      Теги: Новини Росії Жертви
      Джерело: 24 Канал
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