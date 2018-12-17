Під Москвою стався обвал на заводі: з-під уламків будівлі дістали тіло, є постраждалі
У російському місті Дзержинський, що під Москвою, на заводі обвалився дах. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще троє людей постраждали.
Про це пише агентство "ТАСС".
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"Під завалами виявлено тіло одного загиблого. Роботи на місці події тривають", – зазначили рятувальники.
В екстренній службі попередили, що під завалами можуть перебувати ще четверо людей.
За інформацією ГУ МНС по Московській області, аварія сталась на одному із заводів на території ТОВ "Техно Груп", який виробляє обладнання для систем вентиляції.
Одна з версій обвалу – накопичення великої кількості снігу на даху.
Джерело: 24 Канал
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