Під "мостом Кличка" хотіли збудувати готель з розважальним комплексом: що відомо

Земельні ділянки загальною площею понад 1,5 гектара під пішохідно-велосипедним мостом через Володимирський узвіз, який напередодні відкрили у Києві, орендовані під будівництво готелю та адміністративно-розважальних центрів.

Йдеться про 5 ділянок загальною площею 1,51 гектара по вулиці Володимирський узвіз, 4, та у Центральному парку культури. Усі вони перебувають в оренді у підприємств, пов'язаних з литовським бізнесменом-забудовником російського походження Дмітрієм Буряком, пише видання "Наші гроші".



Ділянки під мостом Кличка в оренді під будівництво готелю//Фото: nashigroshi.org

Що відомо про орендовані землі під мостом?

Ділянка площею 0,75 гектара перебуває в оренді у ПАТ "Будівельні технології", ТОВ "Етрекс" належить ділянка площею 0,76 гектара.

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Дві ділянки площею 0,14 та 0,61 гектара на Володимирському узвозі, 4 до 2025-2026 років перебувають в оренді у ПАТ "Будівельні технології". Саме на цій ділянці встановлено опори "мосту Кличка".

Будівництво мосту у рекордні терміни стало можливим завдяки договору, який у березні 2018 року замовник будівництва мосту КП "Інженерний центр" КМДА підписав із "Будівельними технологіями".

У документі зазначено, що підприємство не заперечує і дає згоду на проведення робіт на орендованій ним ділянці. А комунальне підприємство у свою чергу зобов'язалося "у разі необхідності надавати необхідне сприяння землекористувачу" в розвитку проекту на орендованій ділянці.

На фото і відео, які ще до початку будівництва показували у Кличка помітно, що, окрім самого мосту, проект також передбачає будівлі, які планують збудувати під ним.

Проект мосту над Володимирським узвозом: дивіться відео

Ділянки площею 0,22 га, 0,45 га по вулиці Володимирський узвіз, 4 та 6, а також 9 соток у Центральному парку культури та відпочинку до 2028-2029 років перебувають в оренді у ТОВ "Етрекс".

Ці ділянки фірма отримала в оренду у 2003-2004 роках під будівництво адміністративного будинку, готелю та розважального комплексу.

У серпні 2018 року компанія отримала експертний звіт щодо будівництва на цьому місці розважального комплексу. Проект передбачає зведення двоповерхової будівлі площею 530 метрів квадратних.

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Що стосується ще однією ділянки площею 0,22 гектара по вулиці Володимирський узвіз, 4 Окружний адмінсуд Києва ще у 2015 році зобов'язав Департамент містобудування КМДА розглянути заяву орендаря про видачу містобудівних умов і обмежень забудови ділянки розважальним комплексом.

Девелоперська компанія DeVision Дмітрія Буряка ще до початку будівницва мосту через Володимирський узвіз представила проект забудови на своїх орендованих ділянках. Забудовник хотів звести тут 5-зірковий готель та адміністративно-розважальні центри.

На місці "мосту Кличка" мав з'явитись 5-зірковий готель: дивіться фото

Але після зведення велосипедно-пішохідного мосту та канатної дороги, реалізація такого проекту неможлива.

Що відомо про Дмітрія Буряка?

Офіційної інформації про литовського бізнесмена небагато. Відомо, що він народився у Москві.



У 1996 заснував компанію мережевого маркетингу Vision International People Group. В Україні Буряку належить девелоперська компанія DeVision (раніше вона називалась First Ukrainian Development).



Серед реалізованих проектів компанії багатофункціональний центр "Столичний" на Столичному шосе у Києві (до його складу входить торгова галерея "Атмосфера", готель Ramada Encore, бізнес-центр "Європа"), бізнес-центр на вулиці Іллінській.



У 2013-му Буряк увійшов до Координаційного комітету з підготовки та проведення фіналу чемпіонату Європи з баскетболу 2015, який в Україні так і не відбувся.