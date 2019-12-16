Під НБУ зігнали працівників заводів, підконтрольних Коломойському: відео

Вже місяць під стінами Національного банку України тривають протестні акції. Частині мітингувальників не подобається укріплення курсу гривні, інших не влаштовує відкриття ринку землі.

Мітинги під стінами Нацбанку почалися ще 14 листопада. Тоді саме прибула місія МВФ й протестувальники перед ними звинувачували керівництво НБУ в корупції. МВФ поїхав, а причин для протестів побільшало.

Зверніть увагу! "Антиколомойський законопроєкт" у Раді: чи зможе НБУ відповісти

29 листопада влада прийняла мітингарів, але останні все одно тричі намагалися захопити Нацбанк. До акції навіть долучився депутат Олександр Дубінський.

Важливо! Нацбанк України поскаржився до суду на наклеп від нардепа зі "Слуги народу" Олександра Дубінського. А також звернувся до спікера Дмитра Разумкова та голови регламентного комітету Ради з приводу нецензурних висловлювань депутата на адресу правління НБУ.

Згодом мітингарі почали втікати від телекамер, не пояснюючи свою громадянську позицію. Мабуть, не звикли до публічності, адже вони – прості працівники заводів.



Протести під НБУ



Гасла мітингувальників

"Це робітники підприємств. Заводів феросплавів – Запорізького та Нікопольського. Гірничо-збагачувальних комбінатів – Марганецького та Покровського. Також Дніпроспецсталі, наприклад", – прокоментував один з координаторів протесту.

Всі перелічені вище підприємства належать олігарху Ігорю Коломойському. Щодня у мітингу беруть участь до півтори тисячі осіб. Стоять організовано з 9:30 до 17:30. Такі ж протести відбуваються біля будинків очільників Нацбанку.

Ми вважаємо, що це проплачені заходи, метою яких є дискредитація Нацбанку. На нашу думку, їх організатором є Коломойський – ексвласник "Приватбанку". Взагалі-то, є ціль, щоб держава не співпрацювала з міжнародними організаціями,

– зазначила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Адже МВФ вимагає від керівництва держави стягувати борги із власників збанкрутілих банків. А ще законодавчо заборонити повернення "Приватбанку" колишнім акціонерам. 11 грудня відповідний законопроєкт зареєстрували в Раді.

Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?Працює на ринку України з 1992 року, був і є найбільшим банком за обсягом активів. Проте після кризи у банківській системі України уряд 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію найбільшої на українському ринку фінустанови.



Колишні власники банку вважають проведену націоналізацію, через яку вони втратили свої акції, незаконною. А от "Приватбанк" і держава вимагають від ексвласників додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і закордоном. Наприклад, у червні 2018 року НБУ подав позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками.

Як пояснив журналіст-розслідувач журналу "НВ" Іван Верстюк, через лояльних йому депутатів Коломойський хоче контролювати фінансовий комітет парламенту, який призначає наглядові ради у державних банках – потужний інститут, який впливає на їх діяльність.

Адже саме "Приватбанк" є позивачем проти Коломойського у міжнародних судах. За позовом керівництва банку рахунки олігарха арештовують по всьому світу. А розгляд справи по суті розпочнеться вже у січні 2020 року.