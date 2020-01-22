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      Під Одесою горить національний парк: пожежники не можуть приборкати вогонь – фото, відео

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      Пожежа у національному парку на Одещині / "Думська"

      Горить Нижньодністровський національний природний парк під Одесою. Займання трапилось у Біляївському районі на площі близько 15 гектарів. Там є окремі осередки загоряння.

      Ситуація складна через те, що горить очерет, а пожежники не мають технічних можливостей для проходження у плавнях. Про це інформує "Думська".

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      За словами очевидців, горить очерет і сміття в районі водозабірної станції "Дністер", яка живить Одесу. Заграву від пожежі видно за багато кілометрів.

      Пожежа у національному парку на Одещині: відео очевидців

      Наразі рятувальники намагаються убезпечити мешканців найближчих населених пунктів. Вони роблять все можливе, аби не допустити поширення вогню на житлові споруди.


      Масштабна пожежа на Одещині/ фото "Думська"

      Що відомо про Нижньодністровський природний парк? Він розташований на території Білгород-Дністрівського, Біляївського та Овідіопольського районів Одеської області, був створений у 2008 році. Входить в 10-ку найкращих національних природних парків України. Площа природного парку становить 21 311,1 гектара.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Пожежа Новини Одеси
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