Під Одесою легковик потрапив у смертельну ДТП: моторошні фото

Вранці 5 березня на трасі "Київ-Одеса" біля Конюшинового моста, сталася серйозна аварія, внаслідок якої загинув водій іномарки Volkswagen Golf.

Про це з посиланням на патрульну поліцію повідомляє "Думська".

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Зазначається, що легковик на великій швидкості врізався у вантажний автомобіль DAF, що їхав попереду. Зіткнення було настільки сильним, що Volkswagen повністю опинився під фурою.

Водій легкового автомобіля загинув на місці, а потрощену машину довелося діставати з-під вантажівки з допомогою спецтехніки.

"Окрім загиблого водія, в машині нікого не було. Водій - чоловік 1977 року народження. Судячи з усього, він працював таксистом – в салоні знайшли шашечки. Поліція не виключає, що громадянин заснув за кермом", – йдеться в повідомленні.



Іномарка на швидкості влетіла під вантажівку



Volkswagen Golf в'їхав під фуру



Легковик з-під вантажівки витягували за допомогою спецтехніки