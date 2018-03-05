Під Одесою легковик потрапив у смертельну ДТП: моторошні фото
Вранці 5 березня на трасі "Київ-Одеса" біля Конюшинового моста, сталася серйозна аварія, внаслідок якої загинув водій іномарки Volkswagen Golf.
Про це з посиланням на патрульну поліцію повідомляє "Думська".
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Зазначається, що легковик на великій швидкості врізався у вантажний автомобіль DAF, що їхав попереду. Зіткнення було настільки сильним, що Volkswagen повністю опинився під фурою.
Водій легкового автомобіля загинув на місці, а потрощену машину довелося діставати з-під вантажівки з допомогою спецтехніки.
"Окрім загиблого водія, в машині нікого не було. Водій - чоловік 1977 року народження. Судячи з усього, він працював таксистом – в салоні знайшли шашечки. Поліція не виключає, що громадянин заснув за кермом", – йдеться в повідомленні.
Іномарка на швидкості влетіла під вантажівку
Volkswagen Golf в'їхав під фуру
Легковик з-під вантажівки витягували за допомогою спецтехніки
У моторошній ДТП загинув водій Volkswagen