Під Одесою правоохоронці звільнили з рабства близько 100 людей
Працівники поліції затримали 13 членів злочинного угруповання, які утримували близько 100 людей, змушуючи їх безкоштовно працювати на сільськогосподарських роботах.
Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.
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Співробітники поліції вилучили у затриманих зброю і автомобілі Mercedes і BMW. А також мільйон гривень готівкою.
Сімейна пара, обом по 38 років, громадянин Грузії і громадянка України, організували в Одеській області сільгосппідприємство, на якому кілька років безкоштовно працювало близько сотні людей,
– розповів Князєв.
Людей обманом заманювали спеціальні вербувальники, які знаходили їх переважно на залізницях.
"Підшукували соціально незахищених людей, обіцяли роботу, стабільну зарплату 450-500 грн в день, житло та харчування. За кожного доставленого, вербувальники отримували по 500 грн", – додав Князєв.
Після прибуття на місце, у постраждалих відразу забирали документи, телефони і змушували працювати в полі по 13 годин, непокірних били.
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