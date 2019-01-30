Під Одесою сталася моторошна ДТП: загинули поліцейські
Під Одесою біля Гребного каналу ввечері 29 січня сталася масштабна ДТП за участю трьох машин. У результаті аварії загинули двоє правоохоронців, ще четверо людей травмовані.
Аварія трапилася на трасі Одеса – Овідіополь бліизько 19 години. У ДТП зіткнулися маршрутка, вантажівка і легковий автомобіль.
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У ДТП загинули двоє пасажирів маршрутного таксі – молодий чоловік та дівчина. Вони обоє – працівники поліції,
– повідомили у прес-службі поліції Одещини.
На місці події працюють правоохоронці та рятувальники, які встановлюють причини зіткнення.
Під Одесою трапилася смертельна ДТП
На Одещині у ДТП загинули двоє поліцейських
Джерело: 24 Канал
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