Під Одесою сталася моторошна ДТП: загинули поліцейські

Під Одесою біля Гребного каналу ввечері 29 січня сталася масштабна ДТП за участю трьох машин. У результаті аварії загинули двоє правоохоронців, ще четверо людей травмовані.

Аварія трапилася на трасі Одеса – Овідіополь бліизько 19 години. У ДТП зіткнулися маршрутка, вантажівка і легковий автомобіль.

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У ДТП загинули двоє пасажирів маршрутного таксі – молодий чоловік та дівчина. Вони обоє – працівники поліції,

– повідомили у прес-службі поліції Одещини.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники, які встановлюють причини зіткнення.



Під Одесою трапилася смертельна ДТП