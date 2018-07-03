Під Одесою вирував потужний смерч: з'явилось відео
За кількадесят кілометрів від Одеси місцеві у полі помітили потужний смерч.
Стихію помітили у селі Маяки Біляївського району на Одещині, що приблизно за 50 кілометрів від обласного центру.
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Видовищне відео у своєму Facebook оприлюднив очевидець Володимир Пономарчук.
На відео видно, як повітряний вихор у полі підхопив у повітря пил, траву і гілки, піднявши їх на кількаметрову висоту.
2 липня у мережі з'явилось відео, як смерч пронісся морем на Запоріжжі.
Джерело: 24 Канал
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