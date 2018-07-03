17:26
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
20°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Під Одесою вирував потужний смерч: з'явилось відео

1570 Читать новость на русском
Під Одесою знову помітили смерч
Під Одесою знову помітили смерч / Кадр з відео

За кількадесят кілометрів від Одеси місцеві у полі помітили потужний смерч.

Стихію помітили у селі Маяки Біляївського району на Одещині, що приблизно за 50 кілометрів від обласного центру.

Читайте також: Смерч в Україні: синоптик зробила важливе роз’яснення

Видовищне відео у своєму Facebook оприлюднив очевидець Володимир Пономарчук.

На відео видно, як повітряний вихор у полі підхопив у повітря пил, траву і гілки, піднявши їх на кількаметрову висоту.

2 липня у мережі з'явилось відео, як смерч пронісся морем на Запоріжжі.

Теги: Новини України Новини Одеси Погода Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук