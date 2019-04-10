Під офіс Зеленського приїхав нібито Автомайдан (оновлено)

У Києві під офіс команди кандидата у президенти Володимира Зеленського в Печерському районі приїхали автомобілі з символікою Автомайдану. Вони закликають екс-шоумена здати аналізи VADA.

На Facebook-сторінці Володимира Зеленського виклали відео, на якому видно, що під офісом кандидата чимало автомобілів з символікою Автомайдану.

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У прес-службі заявили, що висвітлити події приїхав лише один телеканал "Прямий". Його пов'язують з чинним президентом. Коментатор відео сказав, що на місці події також є патруль поліції.

Напередодні Автомайдан на Facebook-сторінці опублікував інформацію про те, що активісти збираються до офісів Зеленського і Адміністрації президента "з вимогою здати тести та довести, що кандидати не наркомани і не алкоголіки".

Проте, пізніше на іншій сторінці Автомайдану на Facebook з'явилася інформація, що "Автомайдан до цієї фейкової акції не має жодного відношення".

Активістка ВО Катерина Бутко стверджує, що громадський рух, котрий приїхав під стіни офісу Зеленського, немає до них ніякого відношення, пише "Українська правда". Бутко пояснила, що рух створив екс-учасник всеукраїнського об'єднання Сергій Коба, якого часто ловили на спробах використання імені Автомайдану у своїх власних корисливих цілях.

Що відомо про Автомайдан? Автомайдан — мобільний підрозділ Євромайдану, який складався з групи самостійних колон автомобілістів. Виконували екстериторіальні завдання мирного спротиву владі: патрулювання вулиць, блокування адміністративних будівель і помешкань членів режиму, супроводження та евакуація активістів.

Історія аналізами Зеленського і Порошенка: що відомо?Коли Зеленський погодився на дебати з Порошенком, то озвучив умову про здачу аналізів на наркотики та алкоголь. Проте політики здавали аналізи не разом: Зеленський – у клініці Eurolab , а Порошенко – на "Олімпійському" (аналізи чинного президента зробили відразу кілька клінік). Так, ні в Порошенка, ні в Зеленського не виявили вмісту психоактивних речовин або алкоголю.Українськи



й боксер Володимир Кличко розкритикував здачу аналізів кандидатів . Мовляв, результати допінг-тесту можуть бути готовими не раніше, ніж за 48 годин. А не як у політика та шоумена – за кілька годин. Тож Кличко ініціював те, щоб Порошенко і Зеленський здали ще й аналізи для VADA. Порошенко погодився, а Зеленський – ні.

Дивіться відео про те, як Порошенко і Зеленський здавали аналізи: