Під ОПУ влаштували протест через формулу Штайнмаєра і запалили фаєри: фото, відео

"Ні капітуляції" – із таким гаслом до Офісу Президента прийшли протестувальники. Вони вважають погодження тексту формули Штайнмаєра поступками перед Росією.

Про це в прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

Зверніть увагу! Брифінг Зеленського щодо формули Штайнмаєра: повне відео

Зазначимо, що російські ЗМІ повідомляють, що українська делегація підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Документ підписав представник України в ТКГ Леонід Кучма. Експредставник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний вранці опублікував текст формули Штайнмаєра.

На акції протесту зібралось приблизно 200 осіб, серед них – чимало представників "Нацкорпусу" та "Нацдружин". Останніх же часто пов'язують з очільником МВС Арсеном Аваковим.



Представники "Нацдружин" на мітингу під ОПУ / Фото 24 каналу (Марія Писаренко)



Протест через формулу Штайнмаєра під ОПУ / Фото 24 каналу (Марія Писаренко)



Активісти запалили фаєри / Фото 24 каналу (Марія Писаренко)

Цікаво, що мітингувальники пригадали й підписання Януковичем угоди щодо продовження базування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017 року.

Окрім заяви Зеленського про проведення виборів на Донбасі та виконання формули Штайнмаєра протестувальники вирішили нагадати й про справу Свинарчуків-Гладковських. Й навіть вже анонсували нові протести під будівлею ГПУ.

В чому полягає суть формули Штайнмаєра?1 жовтня на брифінгу Зеленський пояснив, що згідно з формулою, на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.



Це відбудеться за умови, коли в ОРДЛО пройдуть місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.



Президент також заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.