Під посольством РФ у Києві рідні загиблих військових провели акцію протесту: відео

П'ять років тому в Іловайському котлі Україна втратила 366 військових, ще 249 зазнали поранення. Запеклі бої на Донеччині тривали майже тиждень. Щоб нагадати світу про злочини, скоєні країною-агресором, активісти вранці 28 серпня зібралися на акцію протесту під російським посольством у Києві.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Під дипломатичну установу РФ у Києві прийшли рідні військових, які загинули в російсько-українській війні на Донбасі, а також небайдужі активісти. Щороку наприкінці серпня вони вшановують пам'ять загиблих в Іловайському котлі.

Що відомо про бої за ІловайськРозпочалися вони 10 серпня 2014 року. А вже 28 числа українські війська потрапили в оточення. До цього воїни ЗСУ так і не змогли взяти місто під свій контроль.



29 серпня з проросійськими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення українських бійців і техніки без вогню. Однак, обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські регулярні частини.



За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 було поранено, 128 потрапили в полон та ще 158 досі вважають зниклими безвісти.

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Учасники заходу почепили на паркані російського посольства 366 червоних кульок: вони символізують кров загиблих військових.



Акція протесту під посольством Росії в Києві



Рідні загиблих українських військових

Своєю акцією активісти мають намір нагадати світові, що російсько-українська війна триває, а Росія досі є агресором. Тож повертати її до міжнародного клубу G7, як пропонують деякі зі світових лідерів, зараз не на часі. Адже вона продовжує вбивати українців.

Хто і чому почав розмови про повернення Росії до G7Президент США Дональд Трамп разом із президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили питання запрошення Росії до участі в саміті G7 у 2020 році під час телефонної розмови 20 серпня. Така заява негайно отримала відповідь.



Так, уряд Великобританії та Німеччини вже виступили проти повернення Росії до формату країн G8. З британським прем'єром це обговорив також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Політики наголосили, що Росію не можна повертати до G7, поки вона не припинить агресію проти України.



Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що на саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити як гостя Україну. Водночас повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме.

Родичі загиблих також написали звернення до послів усіх країн із закликом не повертати Росію до світових інституцій та продовжувати санкції проти неї. Крім цього, вони зібралися й для того, аби нагадати українцям про героїв та те, що війна досі триває.