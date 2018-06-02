Під посольством Росії у Києві з'явилися труни найманців: фото, відео

Уранці 2 червня у Києві під посольством Росії активісти провели соціальний флешмоб "Як спалили окупанта", або скорочено #мЯСО.

За словами організаторів, ця акція є не політичною, а суто соціальною. Водночас активісти переконують, що її мета – привернути увагу суспільства до окупантів, які перебувають на території Донбасу та Сирії.

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Під диппредставництвом агресора зібралося понад 50 учасників. Протестувальники, зокрема, тримали банери з фотографіями найманців, зокрема ПВК "Вагнер", які беруть участь у війні на Донбасі та у Сирії, а також карикатури щодо агресивної політики Кремля, в тому числі і з написом "БУКваш".

Крім того, активісти із картонних трун виклали перед посольством фразу "Их там нет", а інші труни із фотографіями та датами загибелі російських найманців поклали під паркан.

Як кажуть організатори, ці труни символізують швидку смерть бойовиків, які беруть участь у агресивних війнах Росії в Україні та Сирії.

Нагадаємо, 2 червня у Києві також відбувається акція на підтримку бранця Кремля Олега Сенцова.