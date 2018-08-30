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Під прикриттям депутатів: оціночна схема на ринку нерухомості, яка викачує з українців мільйони

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Ринок нерухомості
Ринок нерухомості / Фото з відкритих джерел

Фонд держмайна авторизував ще один електронний майданчик, що зароблятиме на громадянах, які продають нерухомість і користуються послугами оцінювачів. Четвертий майданчик виявився напряму пов’язаним із групою трьох уже діючих посередників. Не надаючи жодних послуг, фірми-прокладки за місяць викачали з кишень українців щонайменше 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Bihus.info.

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Четвертий майданчик виявився напряму пов’язаним із групою трьох уже діючих посередників. Не надаючи жодних послуг, фірми-прокладки за місяць викачали з кишень українців щонайменше 30 мільйонів гривень.

29 серпня ФДМУ підключив до роботи з Єдиною базою звітів про оцінку четвертий майданчик – "Реєстр Оцінки" від ПП "Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ". Він стане черговим посередником між оцінювачами, нотаріусами та Єдиною базою фонду. Про це повідомив в.о. Голови ФДМУ Віталій Трубаров у себе на сторінці в Facebook.

ПП "УКЦ АСБОУ" нині записана на Ірину Дмитрук. Разом з тим, ще донедавна власником був Сергій Шевко – оцінювач, директор ПП "Аргумент", а також співзасновник ВП ГО "Всеукраїнська Організація "ПАРСА". Головою правління ПАРСА є Сергій Хмара – він же нині власник і директор ТОВ "Ві Ай Пі Департамент", оператора найпершого авторизованого Фондом майданчика "Оцінка Онлайн", котрий перші два тижні роботи Бази лишався монополістом і лише за той період заробив близько 5 мільйонів гривень по суті за повітря.

Справа в тому, що за певних умов при продажі нерухомості необхідно сплачувати податок, однак він відраховується не з ринкової ціни, а з тої, котру вкаже у своєму звіті професійний оцінювач. Відтак набула поширення практика заниження оцінок і як наслідок ухилення від податків.

Нові правила податкової оцінки мали взяти під контроль діяльність оцінювачів та унеможливити заниження ними оціночної вартості – для цього Фонд держмайна створив Єдину базу, в якій звіти оцінювачів порівнюються з ринковими цінами й у разі заниження блокуються.

Однак виявилося, що між оцінювачами і Базою втулили сайти-посередники – так звані електронні майданчики. Вони не надають жодних послуг, а просто пересилають звіти до Бази. При цьому вимагають від оцінювачів та нотаріусів щоразу сплачувати по півтисячі гривень. Першим – за кожну спробу реєстрації звіту в Базі, другим – за кожен перегляд даних про реєстрацію.

Три перші майданчики виявилися технічно пов’язані між собою (сайти працюють на одному й тому ж програмному коді), а юридично – із народним депутатом Антоном Яценком. Чи працює новий, четвертий, сайт на тому ж коді – поки невідомо, він авторизований, але по факту ще не запущений в роботу.

У своєму пості Трубаров повідомив свіжу статистику: станом на 29 серпня в Базі даних зареєстровано 45 350 звітів про оцінку, з них перевірено нотаріусами 25 650 звітів. Кількість відхилених системою звітів Трубаров не повідомив, однак за них майданчики також стягують плату, адже оцінювачі платять не за вдалу реєстрацію, а за кожну її спробу.

Згідно з відповіддю ФДМУ на запит програми, тиждень тому відмову отримали 3 482 звіти. Сукупно це означає, що з моменту запуску бази майданчики-посередники заробили від 29 до 38 мільйонів гривень. (ціна спочатку складала 390 гривень, пізніше зросла до 510 гривень).

Нагадаємо, в минулому випуску програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" опубліковане розслідування "Націнка на Яценка", де описана нова схема викачування фірмами-"прокладками" грошей з кишень громадян при оформленні оцінки та продажу нерухомості.

Дивіться відео повного випуску програми "Наші гроші" за 28 серпня 2018

 

Теги: Новини України Новини Києва Гроші Фонд держмайна України Розслідування Ринок нерухомості
Джерело: 24 канал
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