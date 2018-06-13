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Під прицілом: Кайлі Дженнер готує випробування для свого коханого

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Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт
Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт / Getty images

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер вирішила найняти приватного детектива. Все тому, що акторка та власниця косметичного бренду залишається з донькою Стормі в США, коли її чоловік Тревіс Скотт матиме гастролі в Європі.

Про це інсайдери розповіли виданню Radar Online.

Мабуть, Кайлі Дженнер настільки перейнялась новинами про зраду чоловіка Хлої Кардашян, що вирішила перестрахуватись. Зірка звернулась за послугами до приватного детектива, який буде стежити за її коханим Тревісом Скоттом, коли той перебуватиме в турне Європою. 

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"У неї є Тревіс, але вона не на 100% впевнена, що він не буде її зраджувати, якщо випаде така можливість. Кайлі хвилюється, тому що він буде не в полі її зору", – зазначив інсайдер. 

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

За роботу приватного детектива Кайлі Дженнер заплатить чималу суму, адже він стежитиме за артистом упродовж всієї доби. Відтак щонайменше два детектива отримають роботу на час всього турне Тревіса Скотта.

Це дійсно для її спокою, але приватний детектив не дешевий. Це коштує тисячі доларів, бо вона хоче, щоб за ним був хвіст 24/7, 
– додав інсайдер.

Зазначимо, що це не вперше Кайлі Дженнер печеться про вірність її коханого. Під час їх відпустки зірка звинуватила Тревіса Скотта у зраді. Однак конфлікт вдалось залагодити. Тепер же, коли співак їде на гастролі подалі від дому, він матиме вільний час, який, на думку Кайлі Дженнер, може проводити у товаристві прихильниць. 

Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
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