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Під Радою затримали підлітка зі зброєю: каже, що йшов "стріляти депутатів"

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Під Радою затримали підлітка зі зброєю
Під Радою затримали підлітка зі зброєю / Прес-служба поліції

19 червня після сутичок під Верховною Радою правоохоронці затримали в урядовому кварталі 15-річного юнака в амуніції та зі зброєю.

Як інформує прес-служба поліції Києва, хлопця в амуніції та масці на обличчі затримали неподалік від Кабміну, коли він вийшов із таксі і рухався у напрямку будівлі парламенту.

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Під час огляду у нього вилучили предмет, схожий на карабін, два кастети, ножі та димову шашку.

поліція Київ зброя підліток
Підлітка зі зброєю затримали біля Верховної Ради 

Карабін візуально був схожий на автомат Калашникова. Пояснити, звідки у нього ця зброя, молодик не зміг, сказав, що це його родича.

Як уточнила речниця поліції Києва Оксана Блищик, за фактом затримання молодої особи у масці правоохоронці відкрили два кримінальні провадження.

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомляє, що затриманому всього 15 років і він каже, що "йшов стріляти депутатів".

"Затриманому 15 років. Зброя належить вітчиму. Наразі дитину відпустили до батьків. Нібито нормальне дитя, вчиться, але він сказав, що взяв рушницю і йшов стріляти депутатів", – розповів співрозмовник видання.

підліток зброя маска поліція Київ
Підлітка зі зброєю затримали під Радою

Нагадаємо, 19 червня до Верховної Ради з протестами вийшли люди, які називають себе "шахтарями" та "афганцями". Не обійшлось без сутичок між мітингарями та правоохоронцями.

Теги: Новини України Новини Києва Діти Поліція Верховна Рада Розслідування
Джерело: 24 Канал
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