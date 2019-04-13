Під російським посольством у Києві прогримів вибух: деталі

Під посольством РФ у Києві прогримів вибух. За попередньою інформацією вибухнула газова труба, що проходить під парканом. Згодом поліція спростувала цю інформацію.

Як зазначає НПУ, причиною став розрив високовольтного кабелю, який належить Південно-Західній залізниці.

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Поліцейські отримали таку інформацію від представників "Київенерго" після того, як розпочали перевірку.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, лише пошкоджено бруківку. Вибухових пристроїв на місці не виявили. Туди виїхали аварійні служби, там вже чергує екіпаж патрульної поліції.



Причиною вибуху став розрив кабелю



Ніхто внаслідок вибуху не постраждав

Відео з місця події: