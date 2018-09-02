Під шансон та з курячим м'ясом: біля посольства РФ активісти згадують Захарченка

Під російським посольством влаштували жартівливе Chicken Party, присвячене похорону ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

За словами організаторів Захарченко – вбивця і кат, через нього загинули десятки людей. Тому таке святкування з сарказмом цілком доречне.

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Вони принесли смажену курку і нагетси. Адже до початку кар'єри у псевдореспубліці Захарченко торгував курячим м'ясом – тримав цілий склад і торгівельні точки по всьому Донецьку.

Крім того, активісти взяли з собою шампанське і пляшки з настоянкою глоду. Подібним концентратом із метиловим спиртом торік взимку отруїлися росіяни в Іркутській області. Розставили це все під портретами Кобзона, Захарченка та Путіна. І влаштували танці під російський шансон.

Нагадаємо, окупаційна влада звинувачує у причетності до вбивства Захарченка 14 осіб, 4 із них – начебто визнали свою вину. Після загибелі, на його місце тимчасово призначили нового "главу республіки". Ним став екс-менеджер "Шахтаря" Дмитро Трапезніков.