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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК

      Під ЦВК зібралися кількасот невідомих молодиків: хто вони і які вимоги

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      Під будівлею ЦВК зібралися кількасот невідомих людей, які стверджують, що таким чином хочуть спостерігати за виборами.

      Активісти стверджують, що представляють організацію "POTON" з міста Харкова. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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      Хлопці стверджують, що приїхали аби слідкувати за громадським порядком.

      Ми всеукраїнська громадська організація. Наші хлопці приїхали до столиці з Дніпра, Одеси, Харкова. Ми хочемо, щоб у нас був порядок у день виборів. Наприклад, сьогодні були випадки двох п'яних людей й ми звернулися одразу до поліції,
      – пояснив активіст громадської організації "POTON" Микола Маслов.

      Більшість з цих хлопців стверджують, що не представляють жодної організації і що прийшли послухати новини.

      "Ми взагалі тут поруч живемо. Побачили, що хлопці зібралися й вирішили прийти подивитися, що тут відбувається," – розповів один з активістів Євген.

      Активіст
      Активіст Євген

      Ця організація "POTON" відома тим, що вона проводить рейди незаконного продажу алкоголю, тютюну та наркотиків. Кажуть, що будуть перебувати під будівлею ЦВК до закриття виборчих дільниць, але своїх подальших дій не розповідають.

      Окрім того, рух "Чесно" поширив скріншоти повідомлень, у яких вказана ціна за участь у так званій акції. 

      Просто стояти, роботи нічого не треба. Не політична агітація, 400 гривень,
      – йдеться у повідомленні.

       

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики ЦВК
      Джерело: 24 канал
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