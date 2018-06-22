Під Верховною Радою відбувся пікет за "традиційні цінності"

22 червня під Верховною Радою зібралися активісти, вони виступають на підтримку "християнських цінностей" у школі.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.

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Близько 100 осіб зібрались під Верховною Радою з плакатами. На них написано: "Це попереджувальний протест! Терпіння українців на межі!", "Українська родина – мати, батько і дитина", "Школа не місце для сексуальних експериментів", "Все разом – за сімь'ю", "МОН не розбещуй наших дітей", "МОН не вирізай тата і маму з підручників".

В очевидців дійство викликало посмішку.

Представники націоналістичних і релігійних організацій висловлють протест проти ініціативи Міністерства освіти і науки України, в якій планують виключити зі шкільних підручників слово "батьки". Разом з цим хочуть прибрати слова "негри", "жиди" і "цигани". МОН планує це зробити у межах антидискримінаційної кампанії.

Нагадаємо, 8 червня конкурсна комісія Міністерства молоді та спорту провела розподіл бюджетних коштів. Державне фінансування сумарно на майже півмільйона гривень отримали кілька проектів націоналістичної організації "С14", ще 700 тисяч отримала ГО "Голосіївська криївка".