Під виглядом бананів в Україну хотіли провезти кокаїну на 51 мільйон доларів: фото і відео

В Одесі правоохоронці вилучили велику партію контрабанди кокаїну з країни Південної Америки. Всього намагались ввезти в Україну 257 кілограмів наркотичної речовини на 51 мільйон доларів.

Наркотики сховали у контейнерах із бананами. При детальному огляді вантажу у них виявили розфасовані пакети із білим порошком. Експрес-аналіз показав, що це кокаїн.

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З України психотропну речовину мали переправити до європейських країн.



Кокаїн везли у контейнерах із фруктами

За фактом контрабанди наркотиків розпочали кримінальне провадження ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів". Вона передбачає до 12 років за ґратами та конфіскаю психотропів і майна.

Нині встановлюють осіб, причетних до контрабанди.

В Одесі вилучили кокаїну на 51 мільйон доларів: відео

У спецоперації взяли участь співробітники управління СБУ в Одеській області спільно з прокуратурою, Національною поліцією, Держприкордонслужбою та Одеською митницею ДФС.