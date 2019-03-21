14:38
21 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін подався у кіно. Що буде з Казахстаном
      Вєсті Кремля
      10:32, сьогодні
      Вєсті.UA: Стендап від Ляшка та сльози Гройсмана. Нові мультики Гладковського
      Вєсті.UA
      19:41, 20 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Під виглядом бананів в Україну хотіли провезти кокаїну на 51 мільйон доларів: фото і відео

      1108 Читать новость на русском
      Кокаїн везли з Південної Америки
      Кокаїн везли з Південної Америки / СБУ

      В Одесі правоохоронці вилучили велику партію контрабанди кокаїну з країни Південної Америки. Всього намагались ввезти в Україну 257 кілограмів наркотичної речовини на 51 мільйон доларів.

      Наркотики сховали у контейнерах із бананами. При детальному огляді вантажу у них виявили розфасовані пакети із білим порошком. Експрес-аналіз показав, що це кокаїн.

      Читайте також: Силовики викрили найбільшу нарколабораторію за всю історію України: фото і відео

      З України психотропну речовину мали переправити до європейських країн.


      Кокаїн везли у контейнерах із фруктами

      За фактом контрабанди наркотиків розпочали кримінальне провадження ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів". Вона передбачає до 12 років за ґратами та конфіскаю психотропів і майна. 

      Нині встановлюють осіб, причетних до контрабанди. 

      В Одесі вилучили кокаїну на 51 мільйон доларів: відео

      У спецоперації взяли участь співробітники управління СБУ в Одеській області спільно з прокуратурою, Національною поліцією, Держприкордонслужбою та Одеською митницею ДФС.

       

      blog_ava
      Синдром Дауна – не вирок: успішні моделі, викладачі, актори
      сьогодні
      4348
      Теги: Кримінальні новини СБУ Новини Одеси Наркотики Контрабанда
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому в Україні вимагають врегулювати питання канабісу для медицини
      сьогодні , 14:30 Чому в Україні вимагають врегулювати питання канабісу для медицини
      Яніна Ткачук 1216
      Европейское протрезвления: Кремль объявыл эту войну не Украине, а Западу
      сьогодні , 14:29 Европейское протрезвления: Кремль объявыл эту войну не Украине, а Западу
      Павло Казарін 72
      Як оформити нерухомість у спадщину: головне, що треба знати
      сьогодні , 14:01 Як оформити нерухомість у спадщину: головне, що треба знати
      Яніна Ткачук 368
      Правильне харчування весною: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
      сьогодні , 13:01 Правильне харчування весною: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
      Оксана Вербіцька 523
      10 українських поезій про кохання, які перехоплюють подих
      сьогодні , 12:30 10 українських поезій про кохання, які перехоплюють подих
      450
      Масове вбивство у Керчі: з'явилося повне відео дій стрільця
       21 жовтня 2018 , 14:06
      У Росії по-звірячому вбили відомого актора, який намагався змінити стать, – ЗМІ
       31 березня 2018 , 17:52
      Наїзд на людей у Німеччині: з'явились перші деталі
       7 квітня 2018 , 21:46
      У багатоповерхівці Харкова прогримів вибух: є жертва
       5 січня 2018 , 12:05
      На Луганщині взяли під варту чоловіка, який вбив свого знайомого
       9 серпня 2017 , 15:15
      Суд може зайнятися "чорною бухгалтерією" регіоналів уже в жовтні
       30 вересня 2016 , 19:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук