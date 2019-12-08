Під виття сирен і зі знятими шоломами: у ДСНС вшанували рятувальника, який загинув в Одесі

Колеги вшанували рятувальника Сергія Шатохіна, який трагічно загинув під час пожежі в коледжі Одеси на Троїцькій. Він піднімався по рятувальній драбині, коли з вікна палаючої будівлі вистрибнула студентка. Разом із нею Шатохін впав із великої висоти та отримав тяжкі травми.

Після кількох днів у комі рятувальник помер в одній із одеських лікарень. У ДСНС його вшанували хвилиною мовчання. Під час неї рятувальники стояли біля пожежних автомобілів із ввімкненими сиренами. Відповідне відео оприлюднили на фейсбук-сторінці ДСНС України у Києві.

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Сьогодні морально тяжкий день для кожного з нас – день жалоби… Для нас це особливо тяжко, адже під час цієї страшної події загинув і наш побратим – Сергій Шатохін. Мабуть, кожен рятувальник зараз вкотре переосмислює цінність життя, а кожен житель нашої країни починає розуміти – на які жертви ідуть наші пожежні-рятувальники,

– мовиться у повідомленні.

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До слова, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, перебуваючи в Одесі, заявив, що Шатохіна посмертно представлять до державної нагороди. Сім'я героя, за його словами, отримає усю необхідну допомогу.

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