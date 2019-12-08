Під виття сирен і зі знятими шоломами: у ДСНС вшанували рятувальника, який загинув в Одесі
Колеги вшанували рятувальника Сергія Шатохіна, який трагічно загинув під час пожежі в коледжі Одеси на Троїцькій. Він піднімався по рятувальній драбині, коли з вікна палаючої будівлі вистрибнула студентка. Разом із нею Шатохін впав із великої висоти та отримав тяжкі травми.
Після кількох днів у комі рятувальник помер в одній із одеських лікарень. У ДСНС його вшанували хвилиною мовчання. Під час неї рятувальники стояли біля пожежних автомобілів із ввімкненими сиренами. Відповідне відео оприлюднили на фейсбук-сторінці ДСНС України у Києві.
Важливо: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося, причини і деталі трагедії
Сьогодні морально тяжкий день для кожного з нас – день жалоби… Для нас це особливо тяжко, адже під час цієї страшної події загинув і наш побратим – Сергій Шатохін. Мабуть, кожен рятувальник зараз вкотре переосмислює цінність життя, а кожен житель нашої країни починає розуміти – на які жертви ідуть наші пожежні-рятувальники,
– мовиться у повідомленні.
Рятувальники вшанували пам’ять загиблого колеги Сергія Шатохіна: відео
До слова, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, перебуваючи в Одесі, заявив, що Шатохіна посмертно представлять до державної нагороди. Сім'я героя, за його словами, отримає усю необхідну допомогу.
Пожежа в Одесі на Троїцькій: основне
- Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
- Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
- Внаслідок пожежі загинули десять осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.
- Кількість постраждалих зросла до 32 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
- Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. Також у ДСНС висловили версію, що пожежа могла виникнути через несправний подовжувач.
- Через загибель людей у пожежі президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня – Днем національної жалоби в Україні.
Вибір редакції
-
Гончарук в Одесі анонсував відставку чиновників: коледж 5 років не перевіряли на пожежну безпекусьогодні , 16:44
-
"Десна" забила "Карпатам" 6 голів та продовжила невдалу серію "левів" до 10 матчів: відеосьогодні , 15:56
-
На Майдані проходить віче "Червоні лінії" перед нормандським самітом: фото, відеосьогодні , 14:50