Моторошний інцидент стався на вулиці Сергія Грицевця 24 червня. Про напад на доньку повідомила матір.

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Незнайомець напав під час прогулянки

Жінка розповіла, що дівчинка гуляла разом з подружками. До них раптово підійшов незнайомець і почав душити дитину. Дівчинці вдалось вирватись.

До пошуків кривдника одразу приступили патрульні екіпажі та особовий склад підрозділу. Вони виявили нападника неподалік від місця подій.

Чоловік казав, що сплутав дитину з сестрою

37-річний чоловік поводив себе неадекватно і пробував пояснити, що переплутав дитину зі своєю сестрою. Зловмисника затримали. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.

У Сумах охоронець нацькував на батька з дитиною собак

Зазначимо, що раніше жахливий випадок стався у Сумах. Охоронець будівельного майданчика нацькував собак на батька з 8-річною дитиною. Вони вигулювали власного улюбленця. Від укусів собак постраждали всі троє.