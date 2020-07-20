За інформацією соціологів, Андрій Садовий отримав би найбільшу підтримку, якщо б знову пішов у мери Львова. Сам міський голова прямої відповіді про можливість переобрання на ще один термін уникає, однак не заперечує.

Хоча ще у 2019 році Садовий наголошував, що збирається зупинитися на трьох каденціях, повідомляє "РБК-Україна".

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Що кажуть соціологи

Якщо б чинний мер Львова Андрій Садовий пішов ще на один (четвертий) термін, то в першому турі він набрав би приблизно 35% голосів. А це вдвічі більше, ніж його найближчі суперники.

Такими є результати опитування, яке провела соціологічна компанія Socis. Про це свідчить і внутрішня соціологія, яку виданню надали в оточенні львівського міського голови.

Як переобрання на ще один термін коментує Садовий

Міський голова Львова ухиляється від прямої відповіді на запитання.

Я мер і сьогодні думаю тільки про місто. Ми переживаємо епідемію. Іноді мені здається, що я живу в центрі коронавірусу. Перемога над вірусом – моя єдина мета. На думки про вибори часу немає,

– зазначив Садовий.

Нагадаємо, Андрій Садовий є міським головою Львова з 25 квітня 2006 року.

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