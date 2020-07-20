Вчетверте у мери Львова: що про це думає Садовий
За інформацією соціологів, Андрій Садовий отримав би найбільшу підтримку, якщо б знову пішов у мери Львова. Сам міський голова прямої відповіді про можливість переобрання на ще один термін уникає, однак не заперечує.
Хоча ще у 2019 році Садовий наголошував, що збирається зупинитися на трьох каденціях, повідомляє "РБК-Україна".
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Що кажуть соціологи
Якщо б чинний мер Львова Андрій Садовий пішов ще на один (четвертий) термін, то в першому турі він набрав би приблизно 35% голосів. А це вдвічі більше, ніж його найближчі суперники.
Такими є результати опитування, яке провела соціологічна компанія Socis. Про це свідчить і внутрішня соціологія, яку виданню надали в оточенні львівського міського голови.
Як переобрання на ще один термін коментує Садовий
Міський голова Львова ухиляється від прямої відповіді на запитання.
Я мер і сьогодні думаю тільки про місто. Ми переживаємо епідемію. Іноді мені здається, що я живу в центрі коронавірусу. Перемога над вірусом – моя єдина мета. На думки про вибори часу немає,
– зазначив Садовий.
Нагадаємо, Андрій Садовий є міським головою Львова з 25 квітня 2006 року.
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Місцеві вибори 2020 року : що відомо
- Повинні відбутись 25 жовтня 2020 року.
- Українці обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Однак участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.
- Місцеві вибори пройдуть за новим принципом. Виборці голосуватимуть за кандидата за відкритим списком.