Верховна Рада викликала голову МВС Арсена Авакова на засідання, щоб заслухати 5 травня його звіт про зґвалтування у Кагарлику та перестрілки в Броварах. Крім цього, члени фракції "Голос" розпочали збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ і планують зареєструвати відповідну постанову.

Чи підтримає таку ідею президентська монобільшість, і чому Зеленський так тримається за незмінного міністра внутрішніх справ – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Звернуть увагу Авакова викличуть в Раду через події в Кагарлику та Броварах

Яценюк, Гройсман, Гончарук та Шмигаль – прем'єри змінюються, а Арсен Аваков вже 6 років лишається у кріслі незмінного очільника МВС. Його відставки вимагали після зухвалого вбивства Катерини Гандзюк в Херсоні, яке поліціянти намагались зам'яти. Але замовник й досі перебуває на волі.

Про відставку знову заговорили після того, як п'яний поліцейський застрелив 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому. Та і тут підозрюваних відпустили під заставу.

І от тепер країну сколихнула звістка про зґвалтування й знущання з жінки у відділку поліції в Кагарлику. А за кілька днів сталася перестрілка у спальному районі Броварів.

Фракція "Голос" збирає підписи за відставку Авакова

Очевидці звинувачують поліцію в повільній реакції. А самого Авакова – в нездатності контролювати відомство і саботажі реформи поліції. Депутати фракції "Голос" вимагають відставки Авакова і починають збирати підписи в Раді.

Це єдина людина в уряді, якій важко зараз казати, що попередники щось зробили не так,

– відзначила нардепка Світлана Устінова.

Депутат Ярослав Желеняк в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі розповів, що 2 червня "Голос" планує зареєструвати проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова і надати на підпис всім бажаючим народним депутатам з різних фракцій та груп. Член партії зауважив, що спочатку планується зібрати максимальну кількість підписів депутатів.

Сподіваюся, що в п'ятницю, коли очікується звіт міністра внутрішніх справ, ця постанова буде винесена в зал Верховної Ради. Це залежить від коаліції, але наскільки я чую, вони не особливо завзято хочуть кадрових змін у МВС,

– пояснив Ярослав Железняк.

І додав, що точно впевнений у 20 підписах, як мінімум, – йдеться про членів фракції "Голос".

Дивіться відео: коментар депутата Ярослава Железняка

Реакція представників монобільшості

Авакова очікували на закритому засіданні правоохоронного комітету 1 червня. Однак там він не з'явився. Його заступник Антон Геращенко заявив, що очільника МВС туди не запросили. Натомість звітувати за останні кричущі провали поліції довелось очільнику Нацполіції.

Заслухати доповідь самого Авакова тепер хочуть під час години запитань до уряду 5 червня. Втім, вже зараз представники команди президента в парламенті наголошують, що чіткого механізму відставки окремого міністра не існує, а причин для відставки всього уряду через скандали – немає.

Щодо реагування саме у Броварах, мені здається, протягом пів дня була оперативна реакція, пішла затримання,

– прокоментував голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Нардепка від монобільшості Євгенія Кравчук в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі зазначила, що такого питання, як відставка Авакова не планувалося до розгляду на засіданні фракції 1 червня.

Реакція суспільства

Громадськість та антикорупційні активісти дотримуються іншої думки. Вони вважають, що Авакову слід було піти відставку через одне лише жорстоке зґвалтування у відділку поліції в Кагарлику.

Голова центру протидії корупції Віталій Шабунін наголосив, що вимога відставки Авакова є не просто вчасною, а необхідною. "Якщо вони і цього разу його не позбудуться, то Зеленський особисто і кожен депутат буде відповідати особисто за всі наступні звірства поліції, які точно будуть", – пояснив він.

Зґвалтування в Кагарлику: що відомо

25 травня двох 35-літнього начальника сектору кримінальної поліції в Кагарлику Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму затримали за підозрою у зґвалтуванні.



Раніше до лікарні звернулася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями. 23 травня її викликали в поліцію на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.



Правоохоронців одразу ж звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували.



26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Однак чоловіки своєї провини не визнають.

На думку політологів, вірогідність того, що хоча б цього разу міністра внутрішніх справ позбудуться – невисока:

по-перше, президент досі не має людини, якою могли замінити Авакова;

по-друге, очільник МВС має вплив на частину фракції "Слуга народу".

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1 червня, ніби демонструючи своє ставлення до нових скандалів навколо міністра і вимог його відставки, президент взагалі ввів Арсена Авакова до складу Національної ради з питань антикорупційної політики. І викинув звідти антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.